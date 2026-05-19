Frodi e abusi nel settore sanitario sono al centro di un rapporto congiunto tra GIMBE e l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il documento evidenzia come queste pratiche contribuiscano a sprechi di risorse pubbliche e aumentino i casi di opacità nelle procedure. Sono stati analizzati dati relativi a vari episodi di irregolarità che coinvolgono enti pubblici e privati, con particolare attenzione alle conseguenze sulla qualità delle prestazioni offerte ai cittadini. L’indagine si concentra sul ruolo di controlli e trasparenza nel sistema sanitario italiano.

Alla sede dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la Fondazione GIMBE ha presentato il report “Frodi e abusi in sanità”: una mappa di 65 tipologie di rischio in nove aree del Servizio Sanitario Nazionale. Cartabellotta: «Non sia un alibi per definanziare la sanità pubblica». Busia: «La cattiva amministrazione è il primo varco per sprechi, distorsioni e infiltrazioni» Frodi e abusi in sanità non sono soltanto grandi scandali giudiziari o singoli episodi di malaffare. Sono, più spesso, una trama di distorsioni amministrative, conflitti di interesse, opacità organizzative, pratiche opportunistiche e vere condotte illecite che attraversano l’intera filiera del Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Frodi e abusi in sanità, l’allarme GIMBE-ANAC: «Così sprechi e opacità indeboliscono il diritto alla cura»

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