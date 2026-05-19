Friuli calling | il frico sbarca nel cuore più chic di Londra
Nel quartiere di Mayfair a Londra, noto per la sua eleganza e internazionalità, si è tenuta una iniziativa dedicata al Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è stato promuovere la regione attraverso i suoi prodotti gastronomici, in particolare il frico. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti locali e operatori del settore, che hanno presentato il piatto tradizionale come simbolo della regione. La manifestazione si inserisce in un’azione di valorizzazione e promozione dei sapori del Friuli Venezia Giulia.
Il Friuli Venezia Giulia prova a prendere Londra per la gola. E lo fa partendo da Mayfair, uno dei quartieri più eleganti e internazionali della capitale britannica, dove il frico diventa il simbolo di una nuova operazione di promozione pensata per raccontare la regione attraverso i suoi sapori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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