Friburgo vs Aston Villa Suggerimenti per la creazione di scommesse – Speciale analisi e pronostici sulla finale di Europa League 7 1
Nella finale di Europa League, si affronteranno due squadre, una proveniente da Friburgo e l’altra dall’Aston Villa. L’articolo di un sito inglese fornisce analisi, pronostici e suggerimenti per le scommesse relative a questa partita. La sfida si svolgerà il 7 gennaio e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni. Il testo ripropone fedelmente le informazioni pubblicate di recente, rivolgendosi a un pubblico italiano poco pratico con la lingua inglese.
Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Con tutti gli occhi puntati su Istanbul mercoledì sera, Friburgo e Aston Villa si incontreranno al Besiktas Park con in palio il titolo di Europa League di questa stagione. Dopo aver infranto una serie di record quest’anno e all’apice della storia, gli uomini di Unai Emery sono a 90 minuti dal mettere le mani sul primo pezzo d’argento in quasi tre decenni e si recheranno in Turchia considerati uno dei contendenti migliori. Mentre... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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CARLO NESTI: PROPOSTE DAL 18 MAGGIO AL 24 MAGGIO MICROFONO APERTO: 2 EDIZIONI OPZIONI Martedì: 17,00. Venerdì: 17,00. PARTITE: IN TEMPO REALE Mercoledì 21,00 Friburgo-Aston Villa - interventi a metà primo tempo, - fra primo e secon facebook
La magia della prima finale per il #Friburgo, la voglia di riportare questo trofeo assente da 44 anni per l' #AstonVilla. A Istanbul prevarrà la freschezza dei tedeschi o la compattezza degli inglesi, guidati dallo specialista Emery? #UEL #EuropaLeague x.com
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