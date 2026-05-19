Friburgo-Aston Villa finale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La finale di Europa League 20252026 si giocherà tra la squadra tedesca e quella inglese. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni, con i tedeschi che puntano a scrivere un nuovo capitolo e gli inglesi che cercano di tornare a conquistare un trofeo continentale dopo più di quarant’anni. La sfida si svolgerà in una data ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme, offrendo così un evento di grande visibilità agli appassionati di calcio.

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