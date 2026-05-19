Friburgo-Aston Villa finale Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Europa League 20252026 si giocherà tra la squadra tedesca e quella inglese. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni, con i tedeschi che puntano a scrivere un nuovo capitolo e gli inglesi che cercano di tornare a conquistare un trofeo continentale dopo più di quarant’anni. La sfida si svolgerà in una data ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme, offrendo così un evento di grande visibilità agli appassionati di calcio.

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Gara valida per la finale di Europa League 20252026. I tedeschi vogliono scrivere la storia, mentre gli inglesi sognano di tornare ad alzare un trofeo continentale dopo oltre quarant’anni. Friburgo-Aston Villa si giocherà mercoledì 20 maggio 2026 presso il Besiktas Park di Istanbul FRIBURGO-ASTON VILLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Traguardo sbalorditivo per i tedeschi che si apprestano a disputare una finale europea per la prima volta nella loro storia dopo aver eliminato lo Sporting Braga in semifinale. Nel frattempo, la squadra di Schuster ha chiuso la Bundesliga al settimo posto, grantendosi l’accesso in Conference League, qualora dovessero perdere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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