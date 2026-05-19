Frankenstein Junior torna in TV | la nuova serie potrebbe raccontare cosa è successo prima del film cult

Una nuova serie ispirata a Frankenstein Junior sta per approdare in televisione. Dopo un lungo periodo di lavorazione, il canale FX ha deciso di ordinare la produzione di Very Young Frankenstein, una comedy che ripercorre gli eventi che hanno portato alla storia del film originale. La serie si propone di raccontare ciò che è accaduto prima delle vicende che hanno reso famoso il personaggio, offrendo una prospettiva diversa sul mondo di Frankenstein Junior.

FX punta ufficialmente sul mondo di Frankenstein Junior ( Young Frankenstein): dopo mesi di sviluppo, infatti, il network ha ordinato la nuova serie comedy Very Young Frankenstein, nuova reinterpretazione del cult firmato da Mel Brooks. Il progetto era in lavorazione da quasi un anno e aveva ottenuto un pilot order lo scorso settembre. Ma ora è arrivata la conferma ufficiale: negli USA la serie andrà in onda su FX e sarà disponibile anche su Hulu. Nel cast principale ci saranno Zach Galifianakis, Dolly Wells e Spencer House. Tra gli altri nomi coinvolti nel pilot figurano anche Kumail Nanjiani, Nikki Crawford e Cary Elwes. Dietro la serie ci... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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La citazione di Frankenstein Junior. #GialappaShow x.com

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