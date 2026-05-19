Franco Uncini sugli incidenti in MotoGP | Il rischio zero a trecento all'ora non può esistere
Durante il Gran Premio di Catalogna, si sono verificati incidenti che hanno coinvolto i piloti Alex Márquez e Zarco, riaprendo il dibattito sulla sicurezza in MotoGP. Franco Uncini, ex responsabile della sicurezza nel campionato, ha commentato l’accaduto affermando che l’incidente di Marquez non gli è sembrato particolarmente grave. La discussione sulla possibilità di eliminare completamente i rischi nelle competizioni motociclistiche continua, anche se Uncini ha sottolineato che un rischio zero a velocità elevate non può essere raggiunto.
Il rischio dramma per Alex Márquez e Zarco nel GP di Catalogna riapre il dibattito sulla sicurezza. Franco Uncini, con un passato nella gestione della sicurezza in MotoGP: "Quello di Marquez non mi è sembrato un incidente così grave". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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