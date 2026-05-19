Francesco Moser ospite dell’hotel Metropol

L’ex ciclista Francesco Moser è stato ospite dell’hotel Metropol. In passato, ha partecipato a sfide in bicicletta sulla spiaggia di velluto contro il pluricampione di pattinaggio Mauro Guenci. Questi incontri si sono svolti più volte nel corso degli anni, lasciando un ricordo indelebile tra gli appassionati di sport. La sua presenza ha richiamato l’attenzione di chi ha seguito le imprese di Moser e le competizioni di pattinaggio di Guenci.

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C’è un filo invisibile ma indissolubile che lega Francesco Moser alla spiaggia di velluto, dove ha sfidato, in sella alla sua bicicletta, più volte in velocità il pluricampione di pattinaggio Mauro Guenci. Moser e il suo gruppo hanno scelto un po’ di relax all’hotel Metropol di Senigallia dopo un percorso lungo ben 246 chilometri, sulle orme delle tappe più dure del Giro d’Italia. Con i suoi 4mila 600 metri di dislivello positivo, si è trattato del tracciato più lungo e impegnativo di questa edizione della manifestazione ciclistica, un test probante che ha dimostrato come la passione e la classe di questi atleti non abbiano età. Accanto a Francesco Moser, il parterre di ex professionisti arrivati nelle Marche rappresenta una vera e propria enciclopedia del ciclismo internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco Moser ospite dell’hotel Metropol ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Francesco Moser, sconcerto e bufera: "Non ricordo il nome di mia nipote" “Non ricordo mai il suo nome” Francesco Moser sulla nipote Clara IsabelDa sempre molto discreto e riservato, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser si è recentemente aperto con il settimanale Oggi parlando del ruolo... I ricordi di Francesco Moser e la tappa vinta a Napoli nel 1979Ospite di Buongiorno regione, il grande ciclista ripercorre quel 20 maggio con partenza da Caserta e commenta l'edizione 2026 del Giro ... rainews.it Francesco Moser: Ti sorpassano a 3 centimetri, oggi andare in bici è pericolosoAl Trento Film Festival abbiamo intervistato Francesco Moser tra ricordi del grande ciclismo, sicurezza stradale e rivoluzione e-bike. montagna.tv