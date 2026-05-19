Frana Niscemi 4 mesi dopo il disastro crolla una nuova palazzina | Era in bilico su un costone

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quattro mesi dopo la frana che ha distrutto Niscemi, costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case, situate nella cosiddetta "zona nera" di rischio, una nuova palazzina è crollata. L'edificio a due piani era già in bilico sul costone. Per Francesco Turco, funzionario tecnico del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, il crollo è avvenuto a causa di un assestamento del terreno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA FRANA AVANZA A NISCEMI. EVACUATE CENTINAIA DI PERSONE

Video LA FRANA AVANZA A NISCEMI. EVACUATE CENTINAIA DI PERSONE

Sullo stesso argomento

Frana Niscemi: indagati Schifani, Musumeci e altre 11 persone per disastro colposo. “Opere mai fatte”La procura di Gela indaga sulla frana che a gennaio ha devastato Niscemi: 13 indagati, tra cui ben quattro ex presidenti della Regione e diversi...

Leggi anche: Gli abitanti di Isola Farnese segregati nel borgo dopo la frana: “Dopo tre mesi ancora non ci sono soluzioni”

frana niscemi frana niscemi 4 mesiA Niscemi crolla nel dirupo palazzina di due pianiA Niscemi, a circa quattro mesi dalla frana, è crollata una palazzina di due piani, ricadente in zona nera, sull'orlo del costone. L'immobile era già in bilico nel precipizio e una parte era già finit ... avvenire.it

frana niscemi frana niscemi 4 mesiFrana Niscemi, 4 mesi dopo il disastro crolla una nuova palazzina: Era in bilico su un costoneQuattro mesi dopo la frana che ha distrutto Niscemi, costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case, situate nella cosiddetta zona nera ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web