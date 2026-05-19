Frana Niscemi 4 mesi dopo il disastro crolla una nuova palazzina | Era in bilico su un costone

Quattro mesi dopo la frana che ha distrutto Niscemi, costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case, situate nella cosiddetta "zona nera" di rischio, una nuova palazzina è crollata. L'edificio a due piani era già in bilico sul costone. Per Francesco Turco, funzionario tecnico del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, il crollo è avvenuto a causa di un assestamento del terreno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LA FRANA AVANZA A NISCEMI. EVACUATE CENTINAIA DI PERSONE

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Niscemi a quattro mesi dalla frana. Famiglie senza casa e attività chiuse. I cittadini chiedono risarcimenti pieni. I lavori di messa in sicurezza fermi. Abitazioni da demolire. Nel tg delle 14 @TgrRai x.com

A Niscemi crolla nel dirupo palazzina di due pianiA Niscemi, a circa quattro mesi dalla frana, è crollata una palazzina di due piani, ricadente in zona nera, sull'orlo del costone. L'immobile era già in bilico nel precipizio e una parte era già finit ... avvenire.it

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