Forza non violenza a Napoli conferenza promossa dall’Inner Wheel di Napoli con Gemma Tuccillo

Mercoledì 3 giugno alle ore 17 si terrà a Napoli una conferenza intitolata “Forza non violenza” organizzata dall’Inner Wheel Club di Napoli Luisa Bruni, appartenente al Distretto 210 dell’International Inner Wheel. L’evento si svolgerà nella Sala Conferenze dell’Acen, situata nel Palazzo Ruffo della Scaletta in via Riviera di Chiaia 202. La manifestazione coinvolgerà relatori e partecipanti interessati a discutere temi legati alla non violenza e alla promozione di pratiche pacifiche.

“Forza non violenza”: è il titolo della conferenza promossa dall’Inner Wheel Club di Napoli Luisa Bruni, Distretto 210, International Inner Wheel, che si svolgerà mercoledì 3 giugno, lle ore 17, nella Sala Conferenze dell’ Acen, a Palazzo Ruffo della Scaletta (via Riviera di Chiaia 202). L’iniziativa ha per sottotiolo “Le donne sostengono l’altra metà del cielo”, citazione di un proverbio cinese, e la presentazione è affidata alla a Gemma Tuccillo, magistrato di Cassazione. A fare gli onori di casa sarà la presidente del club, Gabriella Manieri Giglio. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Green Med Expo & Symposium, domani la presentazione degli Stati Generali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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