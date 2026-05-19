Marina Berlusconi ha chiesto di definire un accordo interno in Lombardia, con l’intenzione di ufficializzare un ticket nei prossimi giorni. Questa mattina, il segretario nazionale di Forza Italia ha convocato il congresso regionale del partito per il 2 luglio, seguito dal vicesegretario che ha partecipato alla stessa riunione. La decisione riguarda anche la mozione congressuale presentata dalla minoranza, che intende partecipare alle prossime fasi del processo politico interno.

Il ticket dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Come ha chiesto Marina Berlusconi. Ma intanto questa mattina prima il segretario di Forza Italia Antonio Tajani e poi il vicesegretario Alberto Cirio hanno convocato il congresso del partito azzurro in Lombardia per il prossimo 2 luglio. Il coordinatore regionale sarà riconfermato Alessandro Sorte ma sarà affiancato da un vice vicino alla minoranza, con ogni probabilità il deputato Alessandro Cattaneo, apprezzato dalla famiglia Berlusconi. Oltre al ticket sarà approvata una mozione congressuale che chieda la co-gestione nelle decisione e il coinvolgimento di tutte le componenti interne al partito in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Forza Italia, Marina Berlusconi impone l’accordo in Lombardia: ticket e mozione congressuale con la minoranza

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Forza Italia con Berlusconi era un partito garantista, con Tajani è una barzelletta giustizialista.

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