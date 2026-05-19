Forum mondiale dei giovani MAB UNESCO nei Colli Euganei due giorni dal sapore internazionale
I Colli Euganei sono pronti ad ospitare una delle giornate principali del 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO, un evento internazionale che coinvolge giovani delegati provenienti da diversi paesi. L’iniziativa si svolge nelle Riserve della Biosfera e si concentra sui temi della sostenibilità. Nei prossimi due giorni, i partecipanti si riuniranno per discutere questioni legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, coinvolgendo giovani provenienti da vari continenti.
I Colli Euganei si preparano ad accogliere una delle giornate centrali del 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO, appuntamento internazionale che porterà nei territori delle Riserve della Biosfera giovani delegati provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sui temi della sostenibilità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Forum Mondiale Giovani Mab Unesco nel Delta del Po e nei Colli Euganei - Conferenza Stampa
Sullo stesso argomento
3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO. Il futuro della biosfera nelle mani delle nuove generazioniDal 18 al 22 maggio 2026, le Riserve della Biosfera del Delta del Po e dei Colli Euganei saranno protagoniste della scena ambientale globale...
Ferrara protagonista del Forum mondiale dei giovani Mab Unesco: appuntamento nel Delta del PoIl Delta del Po sarà uno dei protagonisti del terzo ‘Forum mondiale dei giovani Mab Unesco’, in programma dal 18 al 22 tra Veneto ed Emilia-Romagna.
Oggi, mentre i nostri territori ospitano il 3° Forum Mondiale dei Giovani delle Riserve della Biosfera UNESCO MAB — un grande appuntamento internazionale diffuso tra il Parco Regionale dei Colli Euganei e l’Ente Parco Delta del Po, con oltre 200 giovani facebook
9/5/26. Santa Giulia di Porto Tolle. Jimmy Folegatti,presidente del Comitato locale in predicato per la presidenza della Pro loco portotollese,presenta la locandina della Sagra (21-24/5) e annuncia per il 21/5 la presenza di 300 giovani del Forum mondiale Une x.com
Forum Mab Unesco, il Veneto ospita i giovani del mondo per il futuro delle riserve di biosferaA ospitare le delegazioni, provenienti da 142 paesi, un territorio vasto che va dal Delta del Po fino ai Colli Euganei ... rainews.it
3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO. Il futuro della biosfera nelle mani delle nuove generazioni3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO. Il futuro della biosfera nelle mani delle nuove generazioni ... msn.com