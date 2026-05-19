Forum mondiale dei giovani MAB UNESCO nei Colli Euganei due giorni dal sapore internazionale

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Colli Euganei sono pronti ad ospitare una delle giornate principali del 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO, un evento internazionale che coinvolge giovani delegati provenienti da diversi paesi. L’iniziativa si svolge nelle Riserve della Biosfera e si concentra sui temi della sostenibilità. Nei prossimi due giorni, i partecipanti si riuniranno per discutere questioni legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, coinvolgendo giovani provenienti da vari continenti.

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I Colli Euganei si preparano ad accogliere una delle giornate centrali del 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO, appuntamento internazionale che porterà nei territori delle Riserve della Biosfera giovani delegati provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sui temi della sostenibilità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Forum Mondiale Giovani Mab Unesco nel Delta del Po e nei Colli Euganei - Conferenza Stampa

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