Forum mondiale dei giovani MAB UNESCO nei Colli Euganei due giorni dal sapore internazionale

I Colli Euganei sono pronti ad ospitare una delle giornate principali del 3° Forum Mondiale dei Giovani MAB UNESCO, un evento internazionale che coinvolge giovani delegati provenienti da diversi paesi. L’iniziativa si svolge nelle Riserve della Biosfera e si concentra sui temi della sostenibilità. Nei prossimi due giorni, i partecipanti si riuniranno per discutere questioni legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, coinvolgendo giovani provenienti da vari continenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui