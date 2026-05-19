Forum Aemilii l’Irpinia restituisce l’eterno impero di Roma

Il Forum Aemilii, sito in Irpinia, rappresenta un esempio di patrimonio storico che collega il passato romano con il presente. La zona, che si trova in una regione italiana, ha visto nel corso dei secoli diverse fasi di utilizzo e abbandono. Recentemente, sono stati condotti interventi di tutela e valorizzazione per preservare le strutture antiche e renderle accessibili. La scoperta e lo studio di quest’area continuano a suscitare interesse tra archeologi e storici, che approfondiscono le sue origini e le sue caratteristiche.

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Roma, 19 mag – C’è un’Italia che non si arrende al silenzio dei secoli e al declino della memoria. È una nazione sotterranea, silenziosa e granitica che, stanca di essere calpestata dall’indifferenza della modernità liquida e dal passo frettoloso del consumo, ha deciso di riemergere. A Flumeri, nel cuore pulsante e fiero dell’Irpinia, la terra ha tremato di un brivido antico, un sussulto che non distrugge, ma rivela. Grazie all’uso sapiente della tecnologia d’avanguardia — droni, sensori termici e visioni multispettrali che, per una volta, non servono a sorvegliare l’effimero ma a svelare l’eterno — è tornata alla luce Fioccaglia, l’antica Forum Aemilii. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Forum Aemilii, l’Irpinia restituisce l’eterno impero di Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Irpinia Film Academy: nuovo polo cinema tra Roma e IrpiniaNasce tra Roma e Irpinia la Irpinia Film Academy: un nuovo polo formativo per il cinema contemporaneo, tra innovazione didattica, radici territoriali... All'ospedale "Moscati" esperti a confronto in occasione del V Irpinia Trauma ForumÈ diventato negli anni un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama ortopedico nazionale, capace di rinnovarsi a ogni edizione con focus sempre... CULTURA ITALIANA NEL MONDO - ARCHEOLOGIA - L'AREA DI FLUMERI CON L'ANTICA FORUM AEMILII (IN IRPINIA) DIVENTERA' IMPORTANTE PUNTO DI RIFERIMENTO CULTURALE ...L’ultima campagna di ricerca presso il sito archeologico di Fioccaglia, nel territorio di Flumeri in provincia di Avellino, ha prodotto risultati di eccezionale rilievo sull’articolazione urbanistica ... italiannetwork.it