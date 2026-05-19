Forte scontro tra treni e vagoni ribaltati | scattano i soccorsi con mezzi pesanti in azione sui binari

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente ferroviario nei pressi della stazione di Ravenna, vicino al cavalcavia Augusto Simonini e al parco Teodorico. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con mezzi pesanti impegnati nelle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei binari. L’incidente ha coinvolto un treno e alcuni vagoni che si sono ribaltati, rendendo necessario un intervento rapido per gestire la situazione e consentire la riapertura dell’area dello scalo merci.

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Procedono a ritmo serrato i lavori per liberare l’area dello scalo merci di Ravenna, teatro nella mattinata di oggi di un incidente ferroviario avvenuto sui binari nei pressi della stazione, poco dopo il cavalcavia Augusto Simonini e vicino al parco Teodorico. Una parte del treno merci è già. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scontro tra treni in Spagna, almeno 21 morti e decine di feriti Sullo stesso argomento Ragazzini si scattano selfie sui binari: circolazione treni bloccata per quasi un’ora sulla Milano-VeneziaMinorenni sui binari della Linea ferroviaria Milano–Venezia a Montecchio Maggiore per scattarsi selfie: un macchinista ha evitato l’impatto e dato... Scontro fra treni merci in stazione. Ferrovie apre un’indagine internaL’urto, ieri mattina, durante una manovra: due vagoni carichi di coils d’acciaio si sono ribaltati sui binari. Nessun ferito tra i macchinisti. Nel pomeriggio arrivato un mezzo speciale per il recuper ... ilrestodelcarlino.it