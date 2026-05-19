Forte di Bard | 20 anni di rinascita per la Valle d’Aosta

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da vent'anni, il Forte di Bard rappresenta un simbolo di rinascita per la Valle d’Aosta. Costruito come rocca militare, nel tempo ha svolto ruoli diversi e ha ospitato figure storiche di rilievo. Oggi, grazie a interventi di recupero e valorizzazione, attira visitatori e contribuisce all’economia locale. La struttura si trova in una posizione strategica e ha attraversato vari periodi storici, lasciando tracce delle vicende che vi si sono svolte.

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