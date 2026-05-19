Da vent'anni, il Forte di Bard rappresenta un simbolo di rinascita per la Valle d’Aosta. Costruito come rocca militare, nel tempo ha svolto ruoli diversi e ha ospitato figure storiche di rilievo. Oggi, grazie a interventi di recupero e valorizzazione, attira visitatori e contribuisce all’economia locale. La struttura si trova in una posizione strategica e ha attraversato vari periodi storici, lasciando tracce delle vicende che vi si sono svolte.

? Punti chiave Come ha fatto una rocca militare a salvare l'economia locale?. Chi sono i personaggi storici che hanno vissuto tra queste mura?. Cosa prevede il piano per proteggere le Alpi dai cambiamenti climatici?. Come può la cultura sostituire le grandi industrie in crisi?.? In Breve Oltre 220 mila visitatori annui grazie al passaggio da economia industriale a turistica.. Ornella Badery e Sabrina Rossi Montegrandi gestiscono lo sviluppo e la strategia commerciale.. Mostre previste con Sebastiao Salgado, Mario Dondero e la moda di Franco Moschino.. Michele Freppaz dell'Università di Torino collabora alla divulgazione scientifica sui ghiacciai. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte di Bard: 20 anni di rinascita per la Valle d’Aosta

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