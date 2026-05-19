Formazione Zarrelli Knowhoworg | A Milano struttura da 200 posti e una Bloomberg room

Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - “La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all'occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg room', dove gli studenti di finanza potranno simulare le attività di trading online. Tutti questi spazi sono rigorosamente made in Italy; abbiamo curato l'uso delle luci e dei colori per trasmettere un'idea di calore e comfort, creando un ambiente in cui studenti e professori possano studiare e insegnare con gli stessi standard che troverebbero nei campus degli Stati Uniti”. Candida Zarrelli, Co-Fondatore di Knowhow.org, descrive così il primo Knowledge Center di Knowhow. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Formazione, Zarrelli (Knowhow.org): "A Milano struttura da 200 posti e una Bloomberg room"

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Formazione: Zarrelli (Knowhow.org), standard Campus Usa con un tocco Made in Italy

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