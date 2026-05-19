Formazione Zarrelli Knowhoworg | A Milano struttura da 200 posti e una Bloomberg room

Da iltempo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - “La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all'occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg room', dove gli studenti di finanza potranno simulare le attività di trading online. Tutti questi spazi sono rigorosamente made in Italy; abbiamo curato l'uso delle luci e dei colori per trasmettere un'idea di calore e comfort, creando un ambiente in cui studenti e professori possano studiare e insegnare con gli stessi standard che troverebbero nei campus degli Stati Uniti”. Candida Zarrelli, Co-Fondatore di Knowhow.org, descrive così il primo Knowledge Center di Knowhow. 🔗 Leggi su Iltempo.it

formazione zarrelli knowhoworg a milano struttura da 200 posti e una bloomberg room
© Iltempo.it - Formazione, Zarrelli (Knowhow.org): "A Milano struttura da 200 posti e una Bloomberg room"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Formazione: Zarrelli (Knowhow.org), standard Campus Usa con un tocco Made in Italy

Video Formazione: Zarrelli (Knowhow.org), standard Campus Usa con un tocco Made in Italy

Sullo stesso argomento

Formazione: Zarrelli (Knowhow.org), ‘standard Campus Usa con un tocco Made in Italy’“La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all'occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg...

Leggi anche: Formazione, Knowhow.org: a Milano primo knowledge center di rete globale?

formazione zarrelli knowhow orgFormazione: Zarrelli (Knowhow.org), ‘standard Campus Usa con un tocco Made in Italy’La struttura ospita un auditorium da circa 200 posti e il nostro fiore all'occhiello, attualmente in via di definizione: la cosiddetta ‘Bloomberg room’, dove gli studenti di finanza potranno simulare ... quotidiano.net

formazione zarrelli knowhow orgFormazione, Zarrelli (Knowhow.org): A Milano struttura da 200 posti e una Bloomberg roomLa prima sede permanente della piattaforma, è situata nell'Edificio Spark 3 nel quartiere in rigenerazione di Santa Giulia a Milano ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web