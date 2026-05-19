Formazione | l’ITCG ' Fermi' di Pontedera protagonista del premio nazionale ' Artigiani in Classe'
L’ITCG 'Fermi' di Pontedera è stato scelto come esempio nella prima edizione del premio nazionale 'Artigiani in Classe', un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme a CNA Nazionale. L’obiettivo dell’evento è valorizzare progetti educativi che coinvolgono le imprese artigiane nelle scuole italiane. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato alla collaborazione tra il mondo dell’istruzione e quello dell’artigianato. La partecipazione del territorio pisano rappresenta un riconoscimento per le attività formative promosse nella zona.
C’è anche il territorio pisano tra i protagonisti della prima edizione del premio nazionale 'Artigiani in Classe', iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da CNA Nazionale nell’ambito del protocollo 'Artigianato e Scuola'. A rappresentare la provincia di Pisa è stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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