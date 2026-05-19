Formazione europea e tutela dei cittadini | trasferta in Spagna per i notai romagnoli
Un gruppo di notai dei distretti di Forlì e Rimini ha partecipato di recente a un workshop a Barcellona, in Spagna, con l’obiettivo di approfondire il sistema notarile locale e confrontare le esperienze giuridiche di altri paesi europei. L’iniziativa, promossa dal Consiglio notarile, si inserisce in un percorso di formazione europea e di tutela dei cittadini, coinvolgendo professionisti del settore provenienti da diverse aree del continente. La trasferta ha visto un confronto diretto su pratiche e normative notarili, con l’obiettivo di arricchire le conoscenze dei partecipanti.
Approfondire l’ordinamento notarile spagnolo e porre a confronto le diverse esperienze giuridiche europee: questi gli obiettivi con i quali il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini ha promosso il workshop destinato ai notai del Distretto che si è svolto a Barcellona nei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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