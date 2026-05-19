Il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Italia è stato al centro di un intervento di un console, che ha sottolineato come la formazione dei giovani sia fondamentale per rafforzare i legami tra i due Paesi. Durante un evento a Milano, sono stati evidenziati i progetti di scambio e le iniziative educative volte a promuovere la collaborazione tra studenti italiani e americani. Sono stati menzionati programmi specifici rivolti a favorire la crescita di competenze e conoscenze condivise, con l’obiettivo di costruire connessioni durature tra le future generazioni.

Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia è estremamente forte, ma si basa davvero sul tipo di legami che vengono creati dagli studenti che arrivano qui in Italia, imparano la cultura italiana, ma allo stesso tempo costruiscono relazioni e spiegano cosa rappresentano gli Stati Uniti. Sono i nostri leader del futuro. Le relazioni che stanno costruendo oggi, come studenti in un programma di questo tipo, li accompagneranno nel futuro”. Sono le parole di Douglass Benning, Console Generale degli Stati Uniti a Milano, alla presentazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Formazione, console Benning: "Studenti costruiscono i legami del futuro tra Italia e Usa"

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Formazione: console Benning, Knowledge Center aiuta a creare nostri leader del futuro

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