Il console ha sottolineato che il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Italia si rafforza attraverso l’esperienza degli studenti che si trasferiscono nel paese europeo. Durante un evento dedicato alla formazione, ha spiegato che questi giovani, apprendendo la cultura italiana, contribuiscono a creare legami più solidi tra i due paesi. Il centro di conoscenza di cui si parla si propone di supportare il percorso di crescita di future figure di leadership, favorendo il confronto tra le diverse realtà culturali.

“Il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Italia è estremamente forte, ma si basa davvero sul tipo di legami che vengono creati dagli studenti che arrivano qui in Italia, imparano la cultura italiana, ma allo stesso tempo costruiscono relazioni e spiegano cosa rappresentano gli Stati Uniti. Sono i nostri leader del futuro. Le relazioni che stanno costruendo oggi, come studenti in un programma di questo tipo, li accompagneranno nel futuro”. Lo ha detto Douglass Benning, Console Generale degli Stati Uniti a Milano, in occasione dell’inaugurazione del primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Formazione: console Benning, Knowledge Center aiuta a creare nostri leader del futuro

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