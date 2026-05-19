A Forlì, si terrà un evento incentrato sulla memoria collettiva e sull’antifascismo, con un incontro tra l’autore di un libro e il rappresentante di un’associazione partigiana. L’appuntamento si svolgerà in un cortile della città, luogo che richiama ricordi storici e familiari. Durante l’evento si parlerà di come un racconto personale possa contribuire a comprendere meglio la storia antifascista, senza fare riferimenti a nomi specifici o dettagli legali.

? Punti chiave Come può un racconto familiare spiegare la storia dell'antifascismo?. Dove si terrà l'incontro tra l'autore e il presidente dell'Anpi?. Perché la memoria politica si sposta nei cortili privati di Forlì?. Cosa collegano i temi dell'antifascismo e del patriarcato in questo ciclo?.? In Breve Presentazione il 29 maggio di Andrea Papi e il 5 giugno di Alba De Cespedes.. Partecipano Gianfranco Miro Gori e Sabina Spazzoli presso il cortile di via Albicchini 25.. Ciclo Un cortile di libri coinvolge Anpi, Udi e Cgil nel territorio di Forlì.. Eventi correlati previsti il 16, 17, 18 e 24 maggio in diverse località provinciali.. Venerdì 22 maggio alle ore 18, il cortile di casa Saffi in via Albicini 25 ospiterà la presentazione del volume scritto da Vico Zanetti intitolato L’antifascismo spiegato ai miei nipoti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, la memoria in un cortile: il racconto dell’antifascismo

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