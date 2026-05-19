Ford cambia rotta in Europa | nuovi modelli e più motori per il 2029

Nel 2029, il marchio automobilistico prevede di rivedere completamente la propria offerta in Europa, introducendo nuovi modelli e ampliando la gamma di motori disponibili. Tra le novità, è prevista l’arrivo di una versione rinnovata del modello Bronco, con dettagli ancora da definire. La strategia include anche collaborazioni con altri produttori, come Renault e Geely, per sviluppare tecnologie e piattaforme condivise. La decisione mira a rafforzare la presenza del marchio nel mercato europeo e a rispondere alle nuove esigenze di mobilità.

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? Domande chiave Come cambierà la gamma Ford con l'arrivo della nuova Bronco?. Perché il marchio ha deciso di collaborare con Renault e Geely?. Quali modelli iconici come Fiesta torneranno in produzione entro il 2029?. Come influirà la strategia multi-energia sul prezzo finale delle nuove auto?.? In Breve Nuova Bronco prodotta a Valencia nel 2028 con possibile collaborazione con Geely.. Compacta elettrica segmento B sviluppata in Francia tramite piattaforma Renault Ampere.. Jim Baumbick punta a preservare modelli storici come Fiesta e Focus.. Nuovi mezzi commerciali Ranger Super Duty e Transit City per divisione Ford Pro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ford cambia rotta in Europa: nuovi modelli e più motori per il 2029 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NIO Bulls: Why BBA Is Trapped in China | 40% Dependency Exposed Sullo stesso argomento Leggi anche: Ford, cinque nuovi modelli entro il 2029: Suv ibridi e l’erede elettrica della Fiesta Motori infiniti: Ford Kent, da Cortina a Escort e Fiesta, nato per l'EuropaPiù di quarant’anni di carriera per il 4 cilindri inglese, al debutto nel 1959 sull’Anglia destinata alle famiglie, poi utilizzato nelle Ford europee...