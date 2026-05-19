Forbidden fruit 4 anticipazioni turche | Yigit e Lila vogliono risposarsi e stavolta per loro scelta

Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit 4, i personaggi di Yigit e Lila decideranno di risposarsi, questa volta di loro iniziativa. La coppia, che in passato ha attraversato un matrimonio combinato da Sahika e successivamente un divorzio, prenderà questa decisione senza pressioni esterne. La trama si concentrerà sulla loro volontà di ricominciare e di ufficializzare nuovamente il loro legame.

Dopo un matrimonio ordinato da Sahika (e un divorzio) Yi?it e Lila intenderanno risposarsi nelle prossime puntate del serial drammatico turco Forbidden fruit. I due vorranno riprovarci nei primissimi episodi della quarta stagione: come reagirà Halit alla clamorosa decisione della figlia? Trame turche Forbidden fruit: Yi?it e Lila si risposano?. Il primo matrimonio tra Yi?it e Lila è naufragato nel giro di poche ore. L’uomo – che in realtà ha corteggiato la figlia di Halit solo per ordine di Sahika e l’ha sposata di nascosto da Halit – è subito tornato sui suoi passi, causando una reazione emotiva forte in lei, che invece lo amava davvero. Quando Argun senior ha saputo delle nozze segrete è rimasto senza parole. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Forbidden Fruit Anticipazioni Turche: La Vendetta Di Yiit!

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