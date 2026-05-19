Food | Gangsø Norwegian Seafood Council Italia ‘puntiamo a introdurre salmone nelle ricette italiane’
Un rappresentante del Norwegian Seafood Council Italia ha dichiarato che l’obiettivo è aumentare la presenza del salmone nelle ricette italiane. Ha osservato che il prodotto sta crescendo nei ristoranti etnici e ha evidenziato il potenziale di sviluppare ulteriormente il marketing per favorire la sua diffusione. La strategia si concentra sull’introduzione del salmone nelle preparazioni tradizionali italiane, con l’intento di ampliare le opportunità di mercato. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità di questa iniziativa è stato fornito.
"Crediamo che ci sia il potenziale per fare ancora più marketing, introducendo il prodotto nelle ricette italiane, perché vediamo che ha una forte crescita nei ristoranti etnici. Per quanto riguarda la cucina italiana, vediamo che i consumatori chiedono sempre più informazioni su come utilizzare il prodotto all’interno delle ricette italiane. Pertanto, questo potrebbe essere il futuro”. E’ quanto affermato da Tom-Jørgen Gangsø, Director Norwegian Seafood Council Italia, in occasione dell’edizione 2026 del Seafood Seminar, il congresso annuale organizzato dal Norwegian Seafood Council, che ha riunito a Milano, durante la fiera internazionale Tutto Food, i principali operatori e stakeholder della filiera ittica italiana e norvegesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Food: Gangsø (Norwegian Seafood Council Italia), puntiamo a introdurre salmone nelle ricette
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