Food | Gangsø Norwegian Seafood Council Italia ‘puntiamo a introdurre salmone nelle ricette italiane’

Un rappresentante del Norwegian Seafood Council Italia ha dichiarato che l’obiettivo è aumentare la presenza del salmone nelle ricette italiane. Ha osservato che il prodotto sta crescendo nei ristoranti etnici e ha evidenziato il potenziale di sviluppare ulteriormente il marketing per favorire la sua diffusione. La strategia si concentra sull’introduzione del salmone nelle preparazioni tradizionali italiane, con l’intento di ampliare le opportunità di mercato. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità di questa iniziativa è stato fornito.

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