Il mercato del salmone in Italia ha registrato una crescita significativa negli ultimi mesi. Secondo un rappresentante di un ente norvegese dedicato al settore ittico, l'aumento dei consumi è attribuibile principalmente alla popolarità del sushi. Dati recenti mostrano che il consumo di salmone è aumentato di conseguenza, con un incremento notevole rispetto ai periodi precedenti. La domanda si è concentrata soprattutto nelle città e nelle zone dove il consumo di piatti giapponesi è più diffuso.

Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il mercato del salmone ha avuto una crescita estremamente forte in Italia. Se si guarda agli ultimi 15 anni, lo si vede chiaramente. Questa crescita è stata trainata soprattutto dal settore della ristorazione, grazie al consumo di prodotti crudi. Abbiamo visto comparire molti ristoranti di sushi e locali simili. Ma abbiamo visto che si tratta anche di un mercato estremamente forte per i prodotti a valore aggiunto, come il salmone affumicato e quello leggermente affumicato e stanno emergendo anche sempre più prodotti ready-to-eat”. Sono le parole di Tom-Jørgen Gangsø, director Norwegian Seafood Council... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Food, Gangsø (Norwegian Seafood Council Italia): "Consumo di salmone cresce grazie al sushi"

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