Food Cermaq Norway | innovazione e sostenibilità per acquacoltura norvegese

L'industria dell'acquacoltura in Norvegia ha circa 50 anni e negli ultimi decenni ha visto un rapido sviluppo grazie a innovazioni tecnologiche e pratiche sostenibili. Le aziende del settore si concentrano sulla produzione di alimenti marini, puntando a migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale. La crescita ha portato a un aumento della capacità produttiva e alla diffusione di metodi più avanzati nella gestione degli allevamenti. Questi cambiamenti hanno contribuito a consolidare la posizione del settore a livello internazionale.

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Milano, 19 mag. (AdnkronosLabitalia) - “L'industria norvegese è piuttosto giovane. Ha solo 50 anni e c'è stato un rapido sviluppo dell'innovazione. Abbiamo innovazioni nei vaccini, che hanno migliorato il benessere e la salute dei pesci nel tempo. Abbiamo anche assistito a un rapido sviluppo nella genetica e nell'allevamento, che hanno migliorato l'alimentazione, portando a una produzione di salmoni più sostenibile”. Così Magnus Åsli, director of Quality and Sustainability di Cermaq Norway, illustrando le principali innovazioni nell'acquacoltura norvegese nel contesto dell'edizione 2026 del Seafood Seminar, il congresso annuale organizzato dal Norwegian Seafood Council, che ha riunito a Milano, durante la fiera internazionale Tutto Food, i principali operatori e stakeholder della filiera ittica italiana e norvegesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Food, Cermaq Norway: innovazione e sostenibilità per acquacoltura norvegese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Barilla a Tuttofood: innovazione e sostenibilità per il futuro food? Domande chiave Come influisce la collaborazione con la Formula 1 sulla cottura della pasta? Quali nuovi ingredienti vegetali stanno cambiando il... Stop Food Waste Day: il Norwegian Seafood Council racconta lo Stoccafisso Norvegese, un pesce senza sprechiCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Versatile, nutriente e legato a una cultura del pieno utilizzo della materia prima, è oggi simbolo di una...