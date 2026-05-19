fonti fossili e uranio pilastri elettrici ora basta illudersi con la transizione

Recenti studi indicano che l’emissione di CO2 potrebbe avere effetti positivi sulla vegetazione, contrariamente alle convinzioni comuni. Allo stesso tempo, si afferma che i rifiuti radioattivi generati dall’uso dell’uranio sono considerati poco significativi. Questi dati portano a una revisione delle percezioni sulla transizione energetica, che spesso si basa sull’uso di fonti fossili e nucleari come pilastri principali. La discussione si focalizza ora sui reali impatti di queste fonti e sulla necessità di riconsiderare le strategie di approvvigionamento energetico.

L’immissione di CO2 non aumenta l’effetto serra, tutt’altro: migliora la vegetazione. E i rifiuti radioattivi sono irrilevanti. I combustibili fossili e l’uranio, pur fornendo i 34 del fabbisogno mondiale di energia elettrica, sono le fonti più osteggiate al mondo: come sputare nel piatto dove si mangia. Nella combustione del carbone - costituito principalmente da carbonio, C - questo reagisce con l’ossigeno dell’aria (O2) e produce anidride carbonica, CO2. Nella combustione del gas naturale, costituito principalmente da metano, CH4, questo reagisce con l’ossigeno e produce anch’essa CO2 (oltre che acqua, sotto forma di vapore). Infine, quella di fissione dell’uranio, U, è una reazione nucleare, dove si sparano neutroni contro l’uranio, il cui nucleo, colpito dal neutrone, si rompe in due altri nuclei (X e Y, diciamo). 🔗 Leggi su Laverita.info

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