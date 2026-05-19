Fondi Ue via libera alla gestione diretta per l’area Nebrodi | 29 Comuni coinvolti in progetti da 32,9 milioni

L’area interna dei Nebrodi potrà gestire direttamente i fondi europei destinati allo sviluppo territoriale. La decisione è stata approvata e riguarda 29 Comuni che potranno partecipare a progetti per un totale di circa 32,9 milioni di euro. La fase operativa per l’impiego di queste risorse è ora attiva, consentendo ai Comuni coinvolti di avviare le iniziative previste dai piani di sviluppo. Questa modifica permette di semplificare le procedure e di accelerare l’attuazione dei programmi.

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La gestione dei fondi europei per lo sviluppo territoriale entra nella fase operativa nell’area interna dei Nebrodi. La Regione Siciliana ha infatti dato il via libera all’assegnazione delle funzioni di gestione e controllo degli interventi previsti dal Pr Fesr 2021-2027 all’Autorità territoriale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A village girl marries a poor guard—only to discover hes a rich,handsome billionaire pilot! Sullo stesso argomento Fondi UE al Sud: Tridico propone una rete tra comuni per i progetti? Domande chiave Come possono i piccoli comuni superare la soglia dei 25 milioni? Perché i miliardi della BEI non diventano infrastrutture concrete... Ue, Bianchi “Comuni e Regioni restino protagonisti nella gestione dei fondi”MILANO (ITALPRESS) – “L'unica fonte di sostentamento extra che avranno a disposizione Regioni e Comuni, guardando al prossimo futuro, dopo il Pnrr,... Lo mettiamo insieme alle nuove centrali termonucleari che ci ha promesso il Capitano. Ponte sullo Stretto, il via libera si allontana: fondi slittano al 2030-2034 La Camera ha convertito in legge il decreto Infrastrutture, ma il via libera al Ponte sullo Stretto si allo x.com Pnrr, via libera della Commissione Ue alla nona rata per l'Italia: in arrivo 12,8 miliardiLeggi su Sky TG24 l'articolo Pnrr, via libera della Commissione Ue alla nona rata per l'Italia: in arrivo 12,8 miliardi ... tg24.sky.it Bilancio 2026: il Parlamento Europeo certifica la gestione ma segnala rischi per i fondi UEIl Parlamento Europeo ha dato il via libera alla gestione del bilancio 2026, tuttavia segnala che il peggioramento dello stato di diritto in più Stati membri sta compromettendo l'efficace impiego dei ... notizie.it