Fondi pensione la deducibilità diventa la leva per costruire il futuro

Negli ultimi tempi, i fondi pensione sono tornati a essere un argomento di discussione, non solo per la loro funzione di garantire una pensione più sicura, ma anche perché rappresentano una possibilità di ottimizzazione fiscale. La loro deducibilità permette di abbassare il reddito imponibile, offrendo ai cittadini un modo per pianificare il proprio risparmio a lungo termine in modo più vantaggioso. Questa strategia si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso strumenti di previdenza complementare.

La previdenza complementare torna al centro dell’attenzione non solo come strumento per rafforzare l’assegno pensionistico futuro, ma anche come leva di pianificazione fiscale. La deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione consente infatti di ridurre il reddito imponibile Irpef, trasformando il risparmio previdenziale in un beneficio immediato per il contribuente. In un contesto in cui l’uscita anticipata dal lavoro diventa sempre più selettiva, il secondo pilastro previdenziale assume un ruolo crescente: costruire una pensione integrativa e, allo stesso tempo, alleggerire il carico fiscale. Il secondo pilastro diventa sempre più centrale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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PENSIONE 2026: cosa cambia davvero tra TFR, CONTRIBUTIVO e FISCO

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