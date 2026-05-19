Fonderie Pisano una soluzione entro 20 giorni | domani assemblea

Domani si terrà un’assemblea presso lo stabilimento di Fratte, alla presenza del coordinatore regionale e di un rappresentante della Fiom Chil. I lavoratori delle fonderie avranno a disposizione 20 giorni per conoscere le decisioni riguardanti il loro futuro. L’incontro si svolge in un momento di attesa, con l’obiettivo di discutere le prossime mosse e le possibili soluzioni per la situazione aziendale. Non sono state ancora comunicate le decisioni ufficiali che verranno prese durante l’appuntamento.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’appuntamento alla presenza anche del coordinatore nazionale di quello regionale Loris Scarpa e Massimiliano Guglielmi della Fiom Chil è allo stabilimento di Fratte per un’assemblea con i lavoratori delle fonderie che hanno 20 giorni di tempo per scoprire il loro futuro. Per 20 giorni saranno ancora assunti, nonostante l’azienda sia stata ufficialmente spenta dalla decisione del Consiglio di Stato che ieri ha respinto il ricorso sulla sospensiva, dopo il mancato rilascio dell’Aia da parte della Regione. Ieri presso il Mimit i lavoratori delle fonderie Fonderie Pisano di Salerno e dell’ex stabilimento irpino Arcelor Mittal di Luogosano (AV) hanno manifestato mentre si svolgeva l’atteso incontro in merito alla situazione delle due realtà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fonderie Pisano, una soluzione entro 20 giorni: domani assemblea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fonderie Pisano, assemblea a Fratte in attesa del TarTempo di lettura: < 1 minutoLe Fonderie Pisano di Salerno si affidano ancora allo studio legale di Lorenzo Lentini per tentare di vincere una... Fonderie Pisano: lavoratori in assemblea dinanzi all'azienda per chiedere del loro futuroLa famiglia Pisano, intanto, ja presentato ricorso al Tar contro il provvedimento. Fonderie Pisano, il Consiglio di Stato conferma la chiusura. Legambiente: Riconosciute le ragioni della comunitàIl Consiglio di Stato conferma la chiusura delle Fonderie Pisano, ma lascia aperta alla proprietà una possibilità: quella di realizzare tutti gli interventi necessari per adeguare gli impianti alle mi ... ilvescovado.it Salerno. Fonderie Pisano: chiusura ribadita dal Consiglio di Stato, esultano i ricorrentiVince il diritto alla salute e all’ambiente: il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano. Una vittoria di tutti i cittadini che ... teleradio-news.it