Fondatore di Mango morto sul Montserrat arrestato il figlio Jonathan | sospetto omicidio dopo mesi di indagini

Il fondatore di Mango è morto durante un'escursione sull'isola di Montserrat. Dopo alcuni mesi di indagini, la polizia ha arrestato il figlio, sospettato di aver causato la morte del genitore. Le autorità stanno valutando se si tratti di un incidente o di un omicidio. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, che seguono passo dopo passo gli sviluppi del caso.

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Quella che inizialmente sembrava una tragica caduta in montagna potrebbe trasformarsi in un caso di omicidio. I Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, hanno arrestato Jonathan Andic, figlio maggiore di Isak Andic, il fondatore del marchio di abbigliamento Mango morto il 14 dicembre 2024 durante un’escursione sul monte Montserrat. L’imprenditore, 71 anni, precipitò da oltre cento metri mentre si trovava insieme al figlio lungo un sentiero di montagna. In un primo momento gli investigatori avevano trattato l’accaduto come un incidente, ma col passare dei mesi l’inchiesta ha preso una direzione diversa. Le contraddizioni e i sospetti Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investigatori avrebbero riscontrato diverse contraddizioni nelle dichiarazioni rese da Jonathan Andic come testimone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fondatore di Mango morto sul Montserrat, arrestato il figlio Jonathan: sospetto omicidio dopo mesi di indagini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MANGO, arrestato Jonathan ANDIC, il figlio del fondatore: è accusato dellOMICIDIO del padre Sullo stesso argomento Omicidio Isak Andic fondatore di Mango, arrestato il figlio Jonathan: la polizia non crede all'incidenteIl figlio Jonathan di Isak Andic, fondatore del brand Mango, morto nel dicembre 2024 durante un'escursione, è stato arrestato: è accusato di omicidio. Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, arrestato per omicidio del padreJonathan Andic, vicepresidente del marchio di moda Mango, è stato arrestato dalla Polizia della Catalogna (i Mossos d’Esquadra) con l’accusa di aver... Madrid – Svolta nell’inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un’escursione a Montserrat, in Catalogna. #brand #catalogna #isakandic #mango #omicidio #mondo # x.com Chi è Jonathan Andic, il figlio del fondatore di Mango arrestato e accusato di aver ucciso il padreI Mossos d'Esquadra hanno arrestato Jonathan Andic, sospettato dell’omicidio del padre Isak Andic, fondatore del marchio di moda Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un’escursione sul monte Montse ... affaritaliani.it Morte del fondatore di Mango Isak Andic, dopo due anni la svolta: il figlio arrestato con l’accusa di omicidioJonathan Andic, figlio del fondatore di Mango Isak Andic, è stato arrestato con l’accusa di omicidio per la morte del padre, precipitato durante un’escursione ... fanpage.it Lingua sotto vuoto reddit