Il presidente del Foligno Calcio ha annunciato alcuni cambiamenti nella società, tra cui nuovi ingressi e incarichi. Sono stati pianificati interventi sul budget e un progetto di riqualificazione dello stadio Blasone. La società manifesta una forte volontà di continuare a sviluppare il proprio percorso nel calcio, concentrandosi su diverse aree di intervento. L’obiettivo è migliorare le strutture e consolidare la posizione del club nel panorama locale e nazionale.

Nuovi ingressi e incarichi all’interno della società, budget, riqualificazione dello stadio Blasone e tanta voglia di fare calcio. Sono alcuni obiettivi illustrati dal presidente del Foligno Calcio Paolo Zoppi il 17 maggio, ricorrenza della scomparsa di Vittorio Bussotti e del padre del numero uno del sodalizio biancazzurro. "Premesso che a grandi linee il progetto dovrebbe ricalcare quello della passata stagione – spiega Zoppi, di recente abbiamo rimescolato le carte all’interno del consiglio societario con l’obiettivo di rivitalizzarlo anche se le figure saranno le stesse ma con ruoli diversi. Il dottor Emanuele Maria Fornetti ricoprirà l’incarico di responsabile della prima squadra insieme a Marco Bianconi, in futuro, invece ci sarà Alessandro Contardi sempre più coinvolto all’interno dell’organigramma societario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foligno Calcio, il presidente Zoppi: "Incarichi e stadio: i nostri progetti"

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