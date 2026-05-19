Foggia approva la legge regionale sull' edilizia | prima in Puglia tra i capoluoghi

Da foggiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato con 22 voti favorevoli la delibera che recepisce la legge regionale sull'edilizia, diventando così il primo capoluogo in Puglia a farlo. La legge riguarda norme e regolamenti per il settore edilizio e si applica a livello regionale. La decisione è stata presa in una seduta durante la quale sono state discusse le modalità di attuazione e gli aspetti tecnici collegati. La delibera entrerà in vigore a breve.

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Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato con 22 voti favorevoli la delibera di recepimento della legge regionale n. 36 del 19 dicembre 2023, che disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia in Puglia. Con questo atto, Foggia diventa il primo comune capoluogo di provincia della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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