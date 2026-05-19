Foggia approva la legge regionale sull' edilizia | prima in Puglia tra i capoluoghi

Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato con 22 voti favorevoli la delibera che recepisce la legge regionale sull'edilizia, diventando così il primo capoluogo in Puglia a farlo. La legge riguarda norme e regolamenti per il settore edilizio e si applica a livello regionale. La decisione è stata presa in una seduta durante la quale sono state discusse le modalità di attuazione e gli aspetti tecnici collegati. La delibera entrerà in vigore a breve.

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