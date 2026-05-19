Foggia aggressione contro un 17enne | individuati quattro minori
A Foggia, i Carabinieri hanno identificato quattro minori, tra cui due quattordicenni, come presunti autori di un'aggressione avvenuta nella notte del 9 maggio in piazza Mercato. L'episodio ha coinvolto un ragazzo di 17 anni e si è verificato in un'area frequentata da giovani. Le indagini sono state condotte dagli uomini dell'Arma, che hanno raccolto elementi utili per individuare i responsabili. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.
Quattro minori, di cui due quattordicenni, sono stati individuati dai Carabinieri come presunti responsabili della violenta aggressione avvenuta nella notte del 9 maggio scorso in piazza Mercato, a Foggia, ai danni di un 17enne. Per due degli indagati, entrambi 17enni, è scattato il cosiddetto “ Daspo Willy ”. La vittima aveva riportato numerose lesioni, anche al volto, giudicate guaribili in 25 giorni. L’episodio era stato denunciato il giorno successivo alla stazione Carabinieri Foggia Principale, che aveva immediatamente avviato le indagini acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, raccogliendo testimonianze e sottoponendo diversi fascicoli fotografici alle persone informate sui fatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
17 MARZO 2026 - FOGGIA, STUDENTE AGGREDITO SUL TRENO: IDENTIFICATI 15 GIOVANISSIMI
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