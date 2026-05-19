Foggia aggressione contro un 17enne | individuati quattro minori

A Foggia, i Carabinieri hanno identificato quattro minori, tra cui due quattordicenni, come presunti autori di un'aggressione avvenuta nella notte del 9 maggio in piazza Mercato. L'episodio ha coinvolto un ragazzo di 17 anni e si è verificato in un'area frequentata da giovani. Le indagini sono state condotte dagli uomini dell'Arma, che hanno raccolto elementi utili per individuare i responsabili. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

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