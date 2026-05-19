Nella notte di sabato 9 maggio, nella zona di Piazza Mercato a Foggia, un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e ha subito diverse ferite, tra cui alcune al volto, che richiedono un periodo di guarigione di circa 25 giorni. I carabinieri hanno identificato quattro minorenni coinvolti nell’episodio, due dei quali hanno meno di 14 anni. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al riconoscimento dei responsabili e all’avvio delle procedure di identificazione.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella notte di sabato 9 maggio, all’interno di Piazza Mercato, si è verificata una grave aggressione ai danni di un 17enne, che ha riportato numerose lesioni, anche al volto, giudicate guaribili in 25 giorni. L’episodio è stato denunciato il giorno successivo presso la Stazione Carabinieri di Foggia Principale, che ha immediatamente avviato le indagini attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, l’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e la sottoposizione di diversi fascicoli fotografici. Le attività investigative hanno consentito di identificare i presunti autori dell’aggressione in quattro minori, di cui due infra-quattordicenni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggia, 17enne aggredito la notte dell’omicidio di Taranto: individuati quattro minorenni, due hanno meno di 14 anni Carabinieri

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