Foce del Cesano | le ruspe distruggono un ecosistema protetto dagli studi

Nella zona della foce del Cesano, le ruspe hanno iniziato lavori di sbancamento che hanno portato alla distruzione di un ecosistema riconosciuto come area protetta. Durante le operazioni, sono state rimosse numerose specie botaniche rare, alcune delle quali sono state documentate in studi condotti dall’Università di Camerino. La delibera adottata dal Comune per autorizzare i lavori non ha tenuto conto di queste ricerche, nonostante siano state presentate in precedenza. La questione ha suscitato diverse reazioni tra ambientalisti e cittadini.

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? Punti chiave Quali specie botaniche rare sono state cancellate dalle ruspe?. Perché la delibera comunale ha ignorato gli studi dell'Università di Camerino?. Come ha reagito l'associazione Amici della foce a questo intervento?. Cosa diventerà il laboratorio naturale utilizzato ogni anno dagli studenti?.? In Breve Ricerche dell'Università di Camerino negli anni ottanta documentarono rare specie botaniche marine.. Associazione Amici della foce del fiume Cesano gestiva la pulizia della battigia.. Scuola primaria di Cesano utilizzava il sito come laboratorio educativo per la terza classe.. Progetto originario prevedeva integrazione pista ciclabile Adriatica e conservazione di una vecchia casetta rurale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foce del Cesano: le ruspe distruggono un ecosistema protetto dagli studi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vecchioni: ‘Il figlio mi parla nelle preghiere, è protetto dagli angeli? Domande chiave Come può un dolore privato trasformarsi in una missione sociale? Perché la società italiana fatica ad accogliere i giovani fragili?... Stefano De Martino intercettato dai fan fuori dagli studi Rai. La reazione del conduttore (video)36 anni, originario di Torre del Greco (Napoli), ex ballerino di Amici di Maria De Filippi (poi anche presentatore del day-time nonché giudice del... Balneazione vietata solo alla foce del Cesano. Ma è solo un tratto di 78 metriMAROTTA E’ adibito alla balneazione l’intero tratto di costa che ricade sotto il comune di Mondolfo, ad eccezione della foce del Cesano per 78 metri. Confermata anche per quest’anno l’ordinanza del ... corriereadriatico.it Garda, le reti alla foce del Sarca (posizionate dai vigili del fuoco) hanno ridotto l'afflusso nel lago di legname e detritiMentre il legname e i detriti continuano a essere presenti nel Garda, all'assemblea del 29 novembre per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 è stato fatto un bilancio sull'attività dei ... brescia.corriere.it