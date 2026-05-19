Il ministro degli Esteri ha incaricato le ambasciate di Ankara e Nicosia di mettere in atto misure per garantire la sicurezza degli italiani presenti nelle rispettive aree. Sono state avviate procedure di tutela e assistenza dirette a proteggere i cittadini italiani coinvolti in situazioni di emergenza. Inoltre, sono state richieste garanzie concrete alle autorità israeliane riguardo alla sicurezza dei cittadini italiani in territori soggetti a tensioni e conflitti. La mobilitazione delle rappresentanze diplomatiche mira a garantire interventi rapidi e concreti.

? Punti chiave Come agiranno le ambasciate di Ankara e Nicosia per gli italiani?. Quali garanzie concrete ha chiesto Tajani alle autorità israeliane?. Perché la Farnesina ha attivato l'Unità di Crisi in questo momento?. Cosa accadrà agli attivisti italiani se le forze israeliane li fermassero?.? In Breve Unità di Crisi coordina le ambasciate di Tel Aviv, Ankara e Nicosia.. L'ambasciatore a Tel Aviv ha contattato le autorità locali questa mattina.. La strategia coinvolge sedi consolari in Turchia e Cipro per sicurezza regionale.. L'obiettivo è prevenire trattamenti inadeguati da parte delle forze IDF.. A Roma, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avviato questa mattina una serie di manovre diplomatiche verso il governo israeliano per proteggere gli attivisti italiani coinvolti nella Flotilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotilla, Tajani mobilita le ambasciate: ‘Proteggere gli italiani

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