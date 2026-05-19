Flotilla Ricci attacca | Israele liberi subito gli italiani fermati Governo Meloni smetta di stare a guardare

Un esponente di Flotilla ha espresso forte disappunto riguardo all’intervento israeliano sulla nave Global Sumud Flotilla, definendolo illegittimo e inaccettabile. Ha inoltre chiesto al governo di intervenire per liberare immediatamente gli italiani fermati durante l’operazione. La dichiarazione si concentra sulla condanna dell’azione israeliana, accusata di aver violato le norme e di ignorare le regole internazionali, e invita le autorità italiane a prendere posizione senza esitazioni.

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