Flotilla Ricci attacca | Israele liberi subito gli italiani fermati Governo Meloni smetta di stare a guardare
Un esponente di Flotilla ha espresso forte disappunto riguardo all’intervento israeliano sulla nave Global Sumud Flotilla, definendolo illegittimo e inaccettabile. Ha inoltre chiesto al governo di intervenire per liberare immediatamente gli italiani fermati durante l’operazione. La dichiarazione si concentra sulla condanna dell’azione israeliana, accusata di aver violato le norme e di ignorare le regole internazionali, e invita le autorità italiane a prendere posizione senza esitazioni.
“L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele è un atto illegittimo e inaccettabile, l’ennesima dimostrazione che Netanyahu continua a giocare alla guerra fregandosene di qualsiasi regola. Gli attivisti vanno rilasciati subito e il Governo italiano è ora che faccia molto di più. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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