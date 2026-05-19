Dopo anni di silenzio, il presidente del Consiglio ha chiesto a Israele di rispettare il diritto internazionale in seguito all’arresto di dodici cittadini italiani appartenenti alla Flotilla. Questi si erano imbarcati con l’obiettivo di consegnare medicine e coperte a Gaza, ma sono stati fermati dalle autorità israeliane. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di rispetto delle norme internazionali, mentre le persone coinvolte si trovano in stato di fermo.

Antonio Tajani, di fronte all’arresto di 12 italiani della Flotilla che volevano portare medicine e coperte a Gaza, ha invitato Israele a rispettare il diritto internazionale. Ma il ministro degli Esteri lo sa che Trump e Netanyahu non lo hanno mai rispettato? Loro vivono sulla sistematica violazione di ogni regola e di qualsiasi pietà. L’Italia ha assistito muta e complice al genocidio, alla invasione del Venezuela, assisterà a quella già programmata contro Cuba. La presidente Meloni ha dovuto polemizzare con Trump, solo perché costretta dalla sconfitta referendaria e dalle bestemmie del padrone americano contro il Papa. Le loro azioni non saranno mai credibili sino a quando non romperanno con il governo di estrema destra israeliano, non chiederanno le sanzioni e non riconosceranno il genocidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, ora Tajani chiede il rispetto del diritto internazionale? Sono stati muti per anni

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