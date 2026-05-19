Flotilla | l’ultimo assalto Segui la diretta con Maddalena Oliva e gli attivisti Carlo Biasioli e Daniele Gallina

La marina israeliana ha fermato le imbarcazioni della Flotilla che si stavano dirigendo verso Gaza, impedendo loro di proseguire. Al momento, sono state trattenute 23 persone di nazionalità italiana. La situazione si sta sviluppando con una diretta condotta da Maddalena Oliva, coinvolgendo anche gli attivisti Carlo Biasioli e Daniele Gallina, che stanno fornendo aggiornamenti sullo stato delle imbarcazioni e sui fermati. La vicenda si svolge in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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