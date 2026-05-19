Flotilla la sorella della presidente d' Irlanda Connolly | Se vedete questo video sono stata rapita da Israele

Una donna, identificata come sorella di una figura politica di alto livello, ha diffuso un video in cui afferma di essere stata rapita da Israele. La donna, attivista, ha pubblicato un messaggio preregistrato in cui si rivolge direttamente agli spettatori, chiedendo di guardare il video per comprendere la sua situazione. La diffusione del filmato è avvenuta attraverso un'organizzazione chiamata Flotilla, che ha condiviso le immagini online. La vicenda ha attirato l'attenzione sui social e sui canali di informazione.

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