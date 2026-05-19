Flotilla la sorella della presidente d' Irlanda Connolly | Se vedete questo video sono stata rapita da Israele
Una donna, identificata come sorella di una figura politica di alto livello, ha diffuso un video in cui afferma di essere stata rapita da Israele. La donna, attivista, ha pubblicato un messaggio preregistrato in cui si rivolge direttamente agli spettatori, chiedendo di guardare il video per comprendere la sua situazione. La diffusione del filmato è avvenuta attraverso un'organizzazione chiamata Flotilla, che ha condiviso le immagini online. La vicenda ha attirato l'attenzione sui social e sui canali di informazione.
La Flotilla ha diffuso un video preregistrato di Margaret Connolly, attivista e sorella della presidente irlandese Catherine Connlly. “Se state guardando questo video, significa che sono stata rapita dalla mia barca nella Flotilla dalle forze di occupazione israeliane”, esordisce l’attivista. Margaret Connolly è stata fermata lunedì dalla marina israeliana durante il sequestro di circa 40 della 50 imbarcazioni della Flotilla, come riporta il tracker della Global Sumud. Le barche che non sono state ancora bloccate continuano la rotta verso Gaza, e si trovano a circa 100 miglia nautiche dalla costa della Striscia. “Mi sono sentita assolutamente costretta a partecipare – spiega Connolly nel video – La causa della Palestina è ciò che ci rende umani “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Simon Harris condemns Israel for detention of President Connolly's sister on Gaza aid flotilla
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