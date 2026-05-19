Flotilla gli attivisti | Navi militari israeliane ci stanno abbordando illegalmente
Gli attivisti della Flotilla hanno riferito che le navi militari israeliane stanno intercettando e abbordando la loro imbarcazione. Secondo quanto comunicato, l’operazione di intercettazione è ancora in corso e avviene senza autorizzazione legale. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle modalità dell’intervento. La situazione riguarda una nave della loro flottiglia che si trova nel tratto di mare interessato dall’intervento.
“L’intercettazione continua. Navi militari israeliane stanno abbordando illegalmente la nostra flotta. Siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza. Ci rifiutiamo di farci intimidire”. E’ quanto si legge sui profili social della Global Sumud Flotilla. ? ALERT! Interception continues. IOF military vessels are currently illegally boarding our fleet. We are on high alert as we continue towards Gaza. We refuse to be intimidated. WATCH LIVE https:t.coTcqqDBFXv9 pic.twitter.comxaitO3X83S — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 19, 2026 Sono circa 10 le imbarcazioni civili dirette verso Gaza, continuando ad avanzare in acque internazionali “nonostante un’aggressiva operazione di intercettazione da parte della Marina dell’occupazione israeliana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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