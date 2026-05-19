Flotilla gli attivisti | Navi militari israeliane ci stanno abbordando illegalmente

Gli attivisti della Flotilla hanno riferito che le navi militari israeliane stanno intercettando e abbordando la loro imbarcazione. Secondo quanto comunicato, l’operazione di intercettazione è ancora in corso e avviene senza autorizzazione legale. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle modalità dell’intervento. La situazione riguarda una nave della loro flottiglia che si trova nel tratto di mare interessato dall’intervento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui