Flotilla fine corsa | abbordaggio Idf tra i fermati anche il deputato grillino

Le autorità israeliane hanno intercettato e fermato nel Mediterraneo orientale un gruppo di 54 navi che costituivano la Flotilla. Tra le persone fermate durante l’operazione c’è anche un deputato appartenente a un partito di maggioranza. L’intervento è stato condotto dalla marina israeliana, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili sulle modalità dell’abbordaggio o sui motivi dell’intervento. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali delle forze armate.

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