Flotilla fine corsa | abbordaggio Idf tra i fermati anche il deputato grillino
Le autorità israeliane hanno intercettato e fermato nel Mediterraneo orientale un gruppo di 54 navi che costituivano la Flotilla. Tra le persone fermate durante l’operazione c’è anche un deputato appartenente a un partito di maggioranza. L’intervento è stato condotto dalla marina israeliana, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili sulle modalità dell’abbordaggio o sui motivi dell’intervento. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali delle forze armate.
Fine corsa per la Flotilla: le 54 navi sono state intercettate e fermate dalla marina israeliana nel Mediterraneo orientale. Sul tracker online della Global Sumud Flotilla, che monitorava il viaggio delle imbarcazioni dirette verso Gaza, comparivano soltanto segnali rossi: uno dopo l’altro, i natanti partiti dalla Turchia sono stati abbordat e fermatii dalle forze israeliane. Le immagini diffuse in rete mostrano i gommoni Zodiac della marina israeliana avvicinarsi alle imbarcazioni, mentre gli attivisti indossano i giubbotti di salvataggio con le mani alzate. Poi le comunicazioni si interrompono. Nel corso della giornata la situazione si è aggravata dopo le accuse lanciate dalla portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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