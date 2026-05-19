Flotilla attacco alle navi | opposizioni chiedono sanzioni al governo

Durante un attacco a navi di attivisti, sono state intercettate alcune imbarcazioni coinvolte. Le opposizioni hanno richiesto sanzioni immediate nei confronti del governo, senza specificare i motivi alla base di questa richiesta. Le autorità hanno condotto indagini per identificare i responsabili dell’attacco e per chiarire le circostanze dell’incidente. Non sono stati resi noti dettagli sui nomi degli attivisti coinvolti o sulle modalità dell’intervento delle forze di sicurezza.

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