Le forze israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, un gruppo di 30 italiani coinvolti nella missione verso la Striscia di Gaza. Le barche erano in navigazione quando sono state fermate, impedendo loro di proseguire il viaggio. La missione, che prevedeva il passaggio delle imbarcazioni, si è conclusa con il blocco completo delle navi da parte delle autorità israeliane, senza che fosse portato a termine l'obiettivo iniziale.

Missione incompiuta, anzi, fallita: tutte le barche della Global Sumud Flotilla in rotta verso la Striscia di Gaza sono state intercettate dalle Forze armate israeliane. Il giallo dei colpi sparati contro la Global Sumud Flotilla. Le forze israeliane sono accusate di aver aperto il fuoco contro almeno due imbarcazioni di una Flotilla diretta verso Gaza, accuse che il governo ha respinto. “In nessun momento sono state utilizzate munizioni vere”, ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano in un comunicato nel quale si afferma che “dopo ripetuti avvertimenti sono stati usati mezzi non letali contro l’imbarcazione – non contro i manifestanti – come avvertimento”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla al capolinea: intercettate tutte le barche. Chi sono i 30 italiani fermati dalle forze israeliane

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