Flotilla 10 barche ancora verso Gaza I genitori dell' italiano arrestato | Orgogliosi di lui

Nel Mediterraneo orientale, le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla continuano con dieci barche ancora in viaggio verso Gaza. Tra i partecipanti ci sono anche cittadini italiani, alcuni dei quali sono stati arrestati. I genitori di uno di loro hanno dichiarato di essere fieri del comportamento del loro figlio. La flotta, composta da diverse imbarcazioni, ha già subito alcune azioni di interdizione da parte delle forze israeliane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Proseguono nel Mediterraneo orientale le operazioni della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla. Diverse imbarcazioni, rendono noto gli organizzatori sui canali social, sono state intercettate nelle ultime ore. Secondo il sito ufficiale della spedizione umanitaria sarebbero al momento solo dieci le barche ancora in navigazione. Italiano arrestato, i genitori: "Orgogliosi di lui" - "Orgogliosi" e "ovviamente anche molto preoccupati". Così, ai microfoni del telegiornale della Tgr Emilia-Romagna i genitori di Alessio Catanzaro, parlano della situazione del figlio cittadino di Budrio, a bordo di una imbarcazione della Flotilla e, al momento, in arresto dell' Idf. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Flotilla, 10 barche ancora verso Gaza. I genitori dell'italiano arrestato: "Orgogliosi di lui" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Flotilla, le barche lasciano la Turchia dirette verso Gaza. Il racconto dell’inviato: “Ci aspettiamo intervento anticipato di Israele”Le barche della Global Sumud Flotilla hanno lasciato il golfo di Çavu?köy, costa meridionale della Turchia e stanno navigando verso le coste di Gaza. L’Idf sequestra le barche della Flotilla dirette verso GazaSoldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Flotilla, restano 10 barche in navigazione: Abbiamo visto Alessio gettare il telefono poi nullaSono 12 gli italiani fermati da Israele su un totale di 35 connazionali: potrebbero essere trasferiti su una nave straniera ... ilgiornale.it La Flotilla riparte verso Gaza: decine di barche con bandiere palestinesi pronte a salpare dalla Turchia – VideoLa Global Sumud Flotilla lascia Marmaris il 14 maggio con aiuti umanitari per Gaza: le immagini prima della partenza ... ilfattoquotidiano.it