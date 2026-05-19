Flavio Di Terlizzi nuovo amministratore delegato di Banca Ifigest
È stato annunciato il nome del nuovo amministratore delegato di Banca Ifigest. Si tratta di Flavio Di Terlizzi, che in passato ha ricoperto il ruolo di Chief Investment Officer presso L&B Capital Sgr. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla banca, che ha confermato il passaggio di consegne. Di Terlizzi prende il posto di chi ha ricoperto l’incarico in precedenza, proseguendo così il processo di rinnovamento nella gestione dell’istituto bancario.
Nuovo amministratore delegato per Banca Ifigest. Si tratta di Flavio Di Terlizzi già Cio di L&B Capital Sgr. Di Terlizzi è nominato a.d. al termine dell’assemblea degli azionisti in cui il gruppo ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025 e nominato il nuovo Cda per il biennio 2026-2027. Oltre all’indicazione di Di Terlizzi, confermato Gianni Bizzarri alla presidenza del gruppo. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Green Med Expo & Symposium, domani la presentazione degli Stati Generali. Le Fonderie Pisano di Salerno restano chiuse: i dati Arpac confermano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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