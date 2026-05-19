Flavio Di Terlizzi nuovo amministratore delegato di Banca Ifigest

È stato annunciato il nome del nuovo amministratore delegato di Banca Ifigest. Si tratta di Flavio Di Terlizzi, che in passato ha ricoperto il ruolo di Chief Investment Officer presso L&B Capital Sgr. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla banca, che ha confermato il passaggio di consegne. Di Terlizzi prende il posto di chi ha ricoperto l’incarico in precedenza, proseguendo così il processo di rinnovamento nella gestione dell’istituto bancario.

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