Fiumicino la coda dell' Airbus gratta la pista | minuti di terrore e atterraggio d' emergenza

Un Airbus A320 ha effettuato un atterraggio d’emergenza questa mattina all’aeroporto di Fiumicino. La situazione ha causato una lunga coda di veicoli sulla pista e ha generato momenti di apprensione tra i presenti. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo e ha coinvolto un singolo velivolo. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità aeroportuali per gestire la situazione e garantire la sicurezza di passeggeri e staff.

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Paura a Fiumicino, per un atterraggio d'emergenza avvenuto oggi, martedì 19 maggio. Un Airbus A320 della compagnia portoghese Tap, partito dalla Capitale e diretto a Lisbona, è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un problema nella fase di decollo: la coda del velivolo ha infatti toccato la pista mentre l'aereo prendeva quota. L'episodio si è verificato alle 11.41, durante il volo TP831. Secondo quanto riferito dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il jet aveva appena avviato la procedura di decollo dalla pista 25 dello scalo romano quando si è verificata l'anomalia. L'aereo si sarebbe inclinato in maniera insolita poco prima di staccarsi da terra, finendo per " strusciare la coda in pista ", come spiegato nella nota diffusa dall'Ansv. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fiumicino, la coda dell'Airbus gratta la pista: minuti di terrore e atterraggio d'emergenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paura a Fiumicino, Airbus striscia la coda in pista: atterraggio d’emergenza dopo il decolloSi sono vissuti attimi di tensione all’aeroporto di Roma Fiumicino dove, dopo aver strisciato a lungo sull’asfalto della pista durante il decollo, il... Aereo "striscia" la coda in decollo e gira in tondo per ore prima dell'atterraggio d'emergenzaUn grande spavento, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, ma con una dinamica che ha tenuto il litorale romano con il naso all'insù per... Aereo striscia la coda in decollo e gira in tondo per ore prima dell'atterraggio d'emergenzaUn grande spavento, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri, ma con una dinamica che ha tenuto il litorale romano con il naso all'insù per ore. Oggi un aereo della compagnia Tap Air Portugal ... today.it La coda dell’Airbus gratta sulla pista di Fiumicino: carburante scaricato in mare e atterraggio d’emergenza: scatta l’inchiestaL’aereo della compagnia portoghese Tap è rientrato nella Capitale dopo aver scaricato centinaia di chili di cherosene. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo manda l’esperto ... msn.com