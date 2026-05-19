Fiuggi il nuovo volto di Acqua Fiuggi | investimenti per il mercato globale

A Fiuggi, l'azienda produttrice di Acqua Fiuggi ha annunciato un investimento volto a rinnovare il design delle bottiglie e aggiornare la tecnologia dello stabilimento produttivo. La ristrutturazione mira a migliorare l'estetica del packaging e ad adeguarsi alle esigenze dei mercati internazionali. I fondi necessari per il restyling sono stati coperti da finanziamenti esterni, senza specificare le fonti. La strategia si concentra sull'espansione oltre i confini nazionali, con particolare attenzione alle richieste di design più moderne e funzionali.

? Domande chiave Come cambierà il design della bottiglia per conquistare i mercati esteri?. Chi ha finanziato il restyling tecnologico dello storico impianto produttivo?. Quale modello europeo ispirerà la nuova rete termale dell'Alta Ciociaria?. Come influirà l'espansione nella GDO sull'economia del territorio laziale?.? In Breve Sopralluogo del 18 maggio 2026 con il sindaco Alioska Baccarini e il COO Carlo Goretti.. Investimenti milionari tramite collaborazione strategica con la società LMDV di Leonardo Maria Del Vecchio.. Proposta di modello European Thermal Town per integrare gli impianti termali del Lazio.. Obiettivo protezione parchi Bonifacio e Anticolana per favorire il rilancio del termalismo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Mariacarla Boscono volto di Acqua Fiuggi nello spot di brand diretto da Axel Morin

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