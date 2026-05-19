Fisco nuovi numeri per la precompilata | ecco le novità

Da quest'anno sono stati introdotti nuovi numeri telefonici dedicati all'assistenza gratuita sulla dichiarazione precompilata. Le persone interessate possono chiamare per ricevere supporto durante le giornate di supporto straordinario, che sono state programmate in specifici periodi. Le date di queste sessioni di assistenza sono state comunicate e riguardano diversi giorni consecutivi. I numeri aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente fiscale e sono stati resi noti attraverso comunicati recenti.

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