Fisco nuovi numeri per la precompilata | ecco le novità
Da quest'anno sono stati introdotti nuovi numeri telefonici dedicati all'assistenza gratuita sulla dichiarazione precompilata. Le persone interessate possono chiamare per ricevere supporto durante le giornate di supporto straordinario, che sono state programmate in specifici periodi. Le date di queste sessioni di assistenza sono state comunicate e riguardano diversi giorni consecutivi. I numeri aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente fiscale e sono stati resi noti attraverso comunicati recenti.
? Domande chiave Quali sono i nuovi numeri telefonici per ricevere assistenza gratuita?. Quando iniziano le giornate di supporto straordinario con gli esperti?. Come evitare errori nella precompilata che portano a futuri accertamenti?. Perché l'Agenzia delle Entrate ha deciso di attivare i sabati mattina?.? In Breve Assistenza telefonica straordinaria il 23 maggio, 6 giugno, 13 giugno e 20 giugno.. Canali telefonici dedicati: 800.90.96.96 per fissi e 06.97.61.76.89 per cellulari.. Modelli Redditi Pf consultabili dal 20 maggio con invio fino al 2 novembre 2026.. Scadenza termine ultimo per presentazione modello 730 fissata al 30 settembre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Quindi: Trump cita in giudizio l'IRS (il fisco USA) perché un suo contractor ha diffuso la sua dichiarazione dei redditi. Lo fa a termini prescritti, peraltro. Chiede 10 miliardi di dollari di danni. Il Dipartimento della Giustizia (che fa parte dell'esecutivo guidato da Tr x.com
FISCO e IMPRESE 18 Maggio 2026 - Ufficio Stampa Lavoro Artigiano CCasartigiani Veneto Precompilata 2026: al via l’invio del 730, cresce il ricorso alla versione semplificata Entra nella fase operativa la campagna della dichiarazione precompilata 2026. Or facebook
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