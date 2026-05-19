Firenze | mamma di Kata rinviata a giudizio Accusata di aver aggredito connazionale in discoteca
A Firenze, la madre di Kata, la bambina scomparsa dall'ex hotel Astor il 10 giugno 2023, è stata posta sotto processo. La decisione è arrivata su richiesta della Procura locale, che ha formalizzato l'imputazione di aggressione nei confronti di una connazionale avvenuta in una discoteca della città. La donna, che è alle prese con il caso della figlia, dovrà ora affrontare il procedimento giudiziario. La sua posizione è stata formalmente iscritta nel registro degli indagati e ora si trova in attesa dell'udienza preliminare.
FIRENZE – Katherine Alvarez, madre di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa dall’ex hotel Astor il 10 giugno 2023, è stata rinviata a giudizio su richiesta della Procura di Firenze. La donna, di origine peruviana, è accusata di lesioni aggravate e di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso per aver aggredito una connazionale, ex rivale in amore nei bagni di una discoteca, a Firenze la seradel 20 novembre 2023. L’udienza preliminare si aprirà il 6 ottobre 2026 davanti al gip Francesca Scarlatti. Dopo una lite per motivi di gelosia, Katherine Alvarez avrebbe afferrato per i capelli la rivale ferendola al volto con un coltellino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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