Firenze | mamma di Kata rinviata a giudizio Accusata di aver aggredito connazionale in discoteca

A Firenze, la madre di Kata, la bambina scomparsa dall'ex hotel Astor il 10 giugno 2023, è stata posta sotto processo. La decisione è arrivata su richiesta della Procura locale, che ha formalizzato l'imputazione di aggressione nei confronti di una connazionale avvenuta in una discoteca della città. La donna, che è alle prese con il caso della figlia, dovrà ora affrontare il procedimento giudiziario. La sua posizione è stata formalmente iscritta nel registro degli indagati e ora si trova in attesa dell'udienza preliminare.

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